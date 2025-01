Nella 21esima giornata del campionato di eccellenza, l’Agropoli cade al Guariglia contro il Solofra. La prima parte di gara è equilibrata con l’Agropoli che ci prova con un tiro di Giordano dalla distanza che termina di poco alto, risponde il Solofra con Vignes, la cui conclusione non sortisce nessun effetto.

Il match

I delfini hanno l’occasione per passare in vantaggio con Margiotta che con il piattone non sorprende un attento Faggiano bravo a respingere la sfera in corner. Sul finale della prima frazione arriva il vantaggio della squadra ospite sugli sviluppi di corner, battuto da Vignes, Maiorano con una splendida rovesciata trafigge un incolpevole Grieco per lo 0-1. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-1.

La ripresa

Nella ripresa, il Solofra cerca di mantenere il possesso per controllare il risultato, ma l’Agropoli sugli sviluppi di corner ha la grande opportunità di trovare il pari con Ramacciotti di testa, ma la sfera termina di poco fuori. Nel finale i delfini provano a spingere alla ricerca del pari, ma non cambia il punteggio.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-1 per il Solofra. Seconda sconfitta consecutiva per l’Agropoli che adesso deve guardarsi alle spalle dalla zona retrocessione.

Eccellenza 21ªgiornata, risultati

Buccino Volcei 1-2 Battipagliese

Salernum Baronissi 1-1 Sant’Antonio Abate

Agropoli 0-1 Solofra

Ebolitana 9-0 Audax Cervinara

Polisportiva Santa Maria 1-0 Castel San Giorgio

Calpazio 0-0 Virtus Serino

Heraclea 1-0 Apice

Montemiletto 0-0 Virtus Stabia

Victoria Marra 1-1 Santa Maria La Carità

Classifica

Battipagliese 44

Heraclea 40

Castel San Giorgio 40

Santa Maria La Carità 39

Virtus Stabia 36

Buccino Volcei 34

Solofra 31

Polisportiva Santa Maria 30

Virtus Serino 29

Salernum Baronissi 29

Montemiletto 28

Agropoli 26

Ebolitana 25

Apice 23

Sant’Antonio Abate 21

Victoria Marra 21

Audax Cervinara 10

Calpazio 9