Eccellenza: la Battipagliese espugna il “Comunale” di Santa Maria la Carità

Nella ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il “Comunale” di Santa Maria la Carità grazie ad una rete siglata da Aldo Spagnuolo al 33’ del primo tempo.

La gara

Gara maschia, vibrante e giocata sul filo dell’equilibrio vista l’alta posta in palio. Le due squadre non si risparmiano fin dai primi minuti di gioco. Dopo sessanta secondi è subito Moussa pericoloso con un colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la sfera che termina di poco alta. Rispondono i padroni di casa con una conclusione dalla distanza di De Simone che di poco non inquadra lo specchio della porta.

Al 19’ Lombardo, dopo uno svarione della difesa della Battipagliese, si trova a tu per tu con Trapani che, col corpo, gli chiude lo specchio della porta. Al 20’ ci riprova ancora Moussa dalla distanza ma colpisce male la sfera che si spegne al lato. Al 33’ il gol vittoria della Battipagliese: imbucata perfetta di Ripa per Spagnuolo che di piatto sinistro supera un incolpevole Colantuono.

E’ il sesto centro stagionale per l’esterno under bianconero. Al 36’ va al lato il colpo di testa di Ripa su calcio di punizione di Formicola. Chiude in avanti il Santa Maria la Carità con due conclusioni dell’ex Senatore nel giro di pochi minuti che non inquadrano i tre legni. La ripresa è più spezzettata ed avara di occasioni. Al 25’ va alla conclusione Olmos dalla distanza, palla centrale. Al 26’ si gira in area di rigore Moussa ma, col corpo all’indietro, spedisce il pallone in curva. Alla mezz’ora è Lombardo a trovarsi a tu per tu con Trapani ma ancora una volta il piplet bianconero è bravo a deviare d’istinto la sfera in calcio d’angolo.

Nell’ultimo dei sette minuti di recupero break di Olmos nella metà campo del Santa Maria la Carità, si crea un tre contro zero che viene sprecato maldestramente dal centrocampista argentino che serve in ritardo Masella. Sul capovolgimento di fronte arriva il triplice fischio liberatorio.

Il tabellino

SANTA MARIA LA CARITA’:

Colantuono, Diglio, Sorrentino (dal 39’s.t. D’Oriano), Grieco, Grezio, Senatore (dal 10’s.t. Labriola), Caiazzo, Gala, Fiorillo, Lombardo, De Simone. A disposizione: Cannavale, Parisi, Rega, Sarnelli, Pagano, Marisei, Manzi. Allenatore: Maschio

BATTIPAGLIESE:

Trapani, Magliano, Olmos, Formicola (dal 28’s.t. Prevete), Ripa, Tomolillo (dal 45’s.t. Petrosino), Della Vecchia, Spagnuolo (dal 34’s.t. Mele), Calvanese, Losasso, Moussa (dal 37’s.t. Masella). A disposizione: Tammaro, Pipolo, Minicone, Turco, Manco. Allenatore: Pietropinto

RETI: 33’p.t. Spagnuolo

ARBITRO: Signor Alexandru Dumitrescu di Finale Emilia

ASSISTENTI: Signor Peluso di Nola e Storelli di Nocera Inferiore

NOTE: Ammoniti: Grieco, Caiazzo, De Simone, Formicola, Spagnuolo, Losasso, Maschio (all. Santa Maria la Carità), Pietropinto (all. Battipagliese). Espulso al 44’s.t. Prevete (B) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 6 a 3 per il Santa Maria la Carità. Recupero: 4’p.t. e 7’s.t.