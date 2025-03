Eccellenza, Agropoli-Calpazio per la salvezza dei delfini: big match per la Battipagliese | VIDEO

Si entra nella fase cruciale della stagione, quella dove ogni punto vale doppio e dove ogni passo falso potrebbe costare caro. La 29esima giornata di Eccellenza è pronta a partire con la maggior parte delle gare che già domani andranno in scena.

Le partite

Si parte dal “Guariglia” dove una mai doma Agropoli sfida la Calpazio in un derby che, sulla carta, dovrebbe regalare tre punti ai delfini proiettati ad uscire dalla zona playout. I granata, però, venderanno sicuramente cara la pelle onorando i colori e la storicità di questa sfida. Il big match di giornata, però, vede protagonista la Battipagliese che sarà impegnata, fuori casa, contro il Santa Maria La Carità. Le zebrette, a -2 dalla vetta, sognano sempre in grande ma bisognerà stare comunque guardinghi perché un ko rimetterebbe in discussione anche il terzo posto attualmente occupato. Sfida salvezza importantissima per l’Ebolitana di Liquidato che fa visita ad un Victoria Marra terzultimo e già quasi certo di affidarsi all’impegnativa lotteria dei playout.

Infine, nella giornata di domenica, al “Carrano” la Polisportiva Santa Maria ospita il Virtus Serino. I giallorossi, dopo due ko consecutivi, non possono più permettersi altre sconfitte considerando una classifica così corta che vede solo tre punti di vantaggio dalla zona playout. Occorrerà vincere, ma gli avversari non sono da meno e con la costante assenza di Di Giacomo in attacco, la squadra di De Felice sarà priva ancora una volta un’importante punto di riferimento.