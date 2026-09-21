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Eccellenza in urologia all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

Intervento di chirurgia robotica all'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: rimossi tre tumori renali salvando l'organo. Dettagli e vantaggi

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Eccellenza in urologia all’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

L’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore si conferma un punto di riferimento nazionale per la chirurgia urologica complessa grazie a un innovativo intervento robot-assistito. L’équipe di Urologia, guidata dal professor Roberto Sanseverino, ha salvato e preservato la funzionalità renale di un paziente sessantaseiottenne affetto da tre distinte neoformazioni al rene sinistro, precedentemente trattato per un tumore al rene destro.

Il delicato intervento di nefrectomia parziale robot-assistita

L’operazione è stata eseguita utilizzando la piattaforma robotica avanzata, che ha garantito la massima precisione millimetrica nella rimozione dei tre tumori. Grazie all’elevata tecnologia e all’esperienza dei chirurghi, è stato possibile asportare integralmente le lesioni preservando la totale funzionalità dell’organo sano circostante. Il decorso intraoperatorio è stato ottimale, con valori di emoglobina stabili e zero perdite ematiche significative, azzerando la necessità di trasfusioni di sangue per il paziente.

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Dimissioni rapide e vantaggi della chirurgia mininvasiva

Il successo del trattamento si riflette anche nei tempi di recupero ridotti. Il paziente è stato dimesso dopo appena cinque giorni di degenza, trascorsi in reparto unicamente per il monitoraggio post-operatorio di routine. L’impiego del sistema robotico “daVinci”, acquisito dall’Asl Salerno con i fondi regionali POR Campania FESR 2014-2020, assicura benefici tangibili tra cui minor dolore, recupero rapido, degenze ospedaliere più brevi e standard di cura elevati che evitano ai cittadini la migrazione sanitaria verso altre regioni.

Le dichiarazioni istituzionali sui traguardi della sanità campana

La Direzione Generale dell’Asl Salerno ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dall’équipe del professor Sanseverino, ricordando anche il recente successo di un altro complesso intervento di chirurgia open per la rimozione di un tumore renale con trombosi della vena cava.

“La piattaforma robotica, in particolare – ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Salerno, ing. Gennaro Sosto – rappresenta un fondamentale progresso nell’offerta sanitaria per tutti i cittadini della Asl e della provincia di Salerno. Questo annovera l’Azienda tra quelle che dispongono dei migliori standard nazionali e internazionali in tema di tecnologia e competenze professionali”.

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