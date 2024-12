Eccellenza, il mercato non si ferma mai: ecco i nuovi acquisti delle squadre

Il campionato d’Eccellenza si è preso una meritata pausa in occasione delle festività natalizie. Il girone d’andata è ormai in archivio, ma le squadre locali sono super attive sul mercato nel tentativo di rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione dove tutto potrebbe cambiare.

Gli acquisti

Tra le formazioni che si sono mosse e continueranno a farlo sul mercato c’è sicuramente la Calpazio. La squadra granata sta vivendo un momento molto duro con l’ultima casella occupata in classifica, ma la società ha manifestato il desiderio di non arrendersi. Nell’ultimo mese sono arrivati tanti volti nuovi in ogni reparto: Fabrizio Garofalo, Bruno Di Maggio, Losseni Karamoko, Emanuele Vona così come la firma di giocatori d’esperienza come Giovanni Monzo e il classe 91, Stefano Marrocco. Anche l’Ebolitana ha un nuovo attaccante. Si tratta di Samba Thiam che, nonostante la sua giovane età, ha già un discreto curriculum in carriera, sia in Italia che all’estero.

La squadra guidata da Liquidato ha aggiunto una pedina anche in mezzo al campo con l’acquisto di Kevin Stallone, ex Agropoli tra le altre. A proposito dei delfini, la nuova governance societaria ha già messo a segno alcuni colpi: da Cimadomo a Selitti. Autentiche forze fresche per mister Ferullo. Il vero colpo da 90, almeno finora, lo ha realizzato la Battipagliese.

Le zebrette, che continuano a sognare in grande, con la firma di bomber, Gianmarco Tedesco. Un giocatore con il gol nel sangue e che insieme a capitan Ripa è pronto a far impazzire tutte le difese avversarie trascinando la Battipagliese verso grandi traguardi. Insieme a lui è arrivato anche il giovane Mele.

Infine rinforzi anche per la Polisportiva Santa Maria che ha portato al “Carrano” forze fresche come i centrocampisti Chkour e Liguoro. Il mercato, però, da qui a qualche giorno entrerà davvero nel vivo con acquisti e cessioni che potrebbero modificare le gerarchie del campionato.