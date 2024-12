Eccellenza, ultimo valzer del 2024: tutte le sfide che chiudono il girone d’andata

Si è giunti ormai al giro di boa del campionato d’Eccellenza, Girone B, che in questo weekend scenderà in campo per l’ultima giornata del girone d’andata prima della pausa per le festività natalizie. Di fatti con questo turno si chiude il 2024.

Le gare

Dopo la sbornia del derby vinto contro l’Agropoli, la Polisportiva Santa Maria di mister De Felice deve affrontare una trasferta molto ostica come quella di Solofra.

I giallorossi dovranno fare a meno dello squalificato Di Giacomo, un’assenza sicuramente pesante visto l’apporto offensivo del bomber per tutta la squadra. I delfini, invece, proveranno subito a riscattare il ko contro il Salernum Baronissi che milita a metà classifica e punta ad un campionato tranquillo.

Partita delicata anche per un’Ebolitana che non riesce a fuoriuscire dalla pericolosa zona salvezza e che dovrà vedersela con un Sant’Antonio Abate in netta ripresa, visto le due vittorie consecutive che hanno ridato grande slancio alla compagine giallorossa. La Battipagliese, invece, vuole chiudere l’anno tra le teste di serie del girone e ad aspettarla c’è una Virtus Serino che tra le mura amiche ha raccolto la quasi totalità dei suoi 19 punti. Infine, c’è la sempre più sconsolata Calpazio.

I granata, fanalino di coda del campionato e già abbandonatamente distaccata dalle sue avversarie, fronteggia un Castel San Giorgio lanciato verso la vetta con una compagine di assoluta qualità che sarà molto difficile da ostacolare.