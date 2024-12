Eccellenza, il derby è giallorosso: il Santa Maria stende l’Agropoli al “Carrano”

Davanti ad una splendida cornice di pubblico il derby tra Polisportiva Santa Maria ed Agropoli se lo aggiudica la formazione di casa grazie ad una prova di cuore e sostanza che vede andare in gol Santoro e Liguoro. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Di Giaciomo, i delfini segnano solo nel finale con Tegolo.

Il match

Inizio dirompente dei giallorossi che si presentano subito con un tiro di Formisano parato facilmente dall’ex Grieco. Santa Maria pericoloso al 9’ con una spizzata aerea su calcio di punizione di Liguoro, ma anche stavolta non ha problemi Grieco. I delfini si vedono dopo il quarto d’ora con un tiro di Chietti che termina abbondantemente sul fondo.

La squadra di De Felice mantiene il pallino del gioco e si vede nuovamente al 25’ con un calcio piazzato di Di Giacomo parato da Grieco. Lo stesso numero 9 ci riprova al 32’ con una rovesciata che non impensierisce i delfini.

Gli ospiti si rivedono con un altro ex, Margiotta, conclusione di prima intenzione senza trovare la porta sul servizio di Di Pasquale. Quest’ultimo sfiora il gol della domenica su uno spiovente che Volzone toglie dall’incrocio.

Finale del primo tempo con il Santa Maria nuovamente pericoloso e vantaggio siglato al 41’ da Santoro che, su angolo di Liguoro, anticipa i difensori avversari e sorprende Grieco. Il gol stordisce i delfini e Santa Maria vicino nuovamente al gol, prima con Di Giacomo e poi con Chkour che calcia alto da ottima posizione. Santa Maria subito in inferiorità numerica nella ripresa per l’espulsione diretta di Di Giacomo, l’arbitro giudica scorretta la sbracciata su Riccio.

Ma il Santa Maria è bravo a trovare il raddoppio al 7’ con Liguoro: l’azione parte proprio da lui che recupera e mette in movimento Formisano e Chkour, con quest’ultimo che serve l’assist al numero 12 per il decisivo tocco sotto porta. Formisano, da calcio piazzato, non riesce a superare Giovanni Grieco.

Di Pasquale ha l’opportunità di riaprire la partita con una pennellata su calcio piazzato che si stampa sulla traversa grazie anche alla deviazione decisiva di Volzone. Dopo una serie di ripartenze del Santa Maria, l’Agropoli riapre la partita al 37’ con Tegolo che appoggia facilmente in rete da due passi sul servizio di Chietti (2-1).

I padroni di casa, però, reggono fino all’ultimo secondo e dopo 5′ di recupero fanno esplodere di gioia il “Carrano”

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; Cuomo, Bisceglia, Lembo; De Cono, D’Auria (39’ st Vatiero), Santoro (25’ st Siciliano), Formisano (34’ st Modano), Liguoro; Chkour (19’ st Navarrete), Di Giacomo. A disp.: Lettieri, De Angelis, Strianese, Salzano, Ciornei. All.: De Felice.

Agropoli (3-5-2): Grieco; Riccio, Ramaccioti, Tonelli (19’ st Tegolo); Di Pasquale, Chietti, Gaudino, Sellitti, Brignola (19’ st Cusanno); Luvumbu (13’ st Giordano), Margiotta. A disp.: Caravano, Giannini, Romano, Lembo, Battipaglia, Franco. All.: Ferullo.

Arbitro: Giovanni Vinoso di Nola (Petruzziello-Gallo)

Marcatori: 41’ pt Santoro (SM), 7’ st Liguoro (SM), 37’ st Tegolo (A)

Espulso: 2’ st Di Giacomo per gioco scorretto.

Ammoniti: Tonelli (A), Santoro (SM), Margiotta (A), Vatiero (SM)Note: angoli 5-2.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.