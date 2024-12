Eccellenza, il derby Santa Maria – Agropoli accende la 16ª giornata. L’Ebolitana ospita la Virtus Stabia

C’è attesa per il super derby del “Carrano” tra Polisportiva Santa Maria ed Agropoli. La 16esima giornata del campionato d’Eccellenza, Girone B, vedrà infatti il ritorno di una delle gare più sentite sul territorio. Ma non solo: impegni casalinghi per tutte le formazioni locali.

Le partite

Giallorossi e delfini si ritrovano uno di fronte l’altro dopo essersi già affrontati nel primo match della stagione in Coppa Italia. In quel caso fu il Santa Maria dell’ex mister Quintiero a strappare il successo al “Guariglia” per 2-1, ma da quel caldo 25 agosto molte cose sono cambiate.

L’Agropoli ha trasformato le sue iniziali fragilità in punti di forza che ora la vedono a ridosso della zona playoff. La Polisportiva Santa Maria, invece, si è affidata a De Felice per rialzare la china. Al “Carrano” domenica si prospetta il tutto esaurito per una sfida mai banale.

In uno dei momenti più difficili della sua storia la Calpazio sfida il Sant’Antonio Abate in un match salvezza che può già rappresentare un’ultima spiaggia. Sulla panchina dei granata si vedrà il nuovo mister Fabrizio Daghio, successore del presto dimissionario Gerardo Viscido.

La Battipagliese, invece, al “Pastena” ospita l’Apice per una partita che potrebbe regalare alle zebrette il ritorno alla vittoria per restare ben salda nelle posizioni d’alta classifica. Infine gara impegnativa per l’altalenante Ebolitana di Liquidato che non avrà vita facile contro una Virtus Stabia seconda forza del campionato e proiettata al sogno promozione.