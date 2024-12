Eccellenza, girone B: torna a vincere la Battipagliese

Nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria battendo al “Provenza” di Macchia il Sant’Antonio Abate con il punteggio finale di tre ad uno grazie ad una splendida tripletta del capitano Francesco “Ciccio” Ripa. Nel riscaldamento pre gara si fa male Formicola e Pietropinto inserisce dal primo minuto l’ultimo arrivato Ndiaye. Sant’Antonio Abate con Ferraro come punta centrale.

La gara

Il primo tempo è di totale marca bianconera con almeno 7/8 occasioni da rete create e non concretizzate dalla Battipagliese tra cui due traverse colpite da Magliano (colpo di testa a botta sicura sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e Olmos (percussione laterale e conclusione che si infrange sulla traversa). Al 23’ timbra il cartellino la Battipagliese: palla filtrante al limite per Ripa che controlla la sfera e di sinistro buca un incolpevole Lucenti.

La ripresa

Ad inizio ripresa è il Sant’Antonio Abate che entra meglio in campo creando tre pericoli dalle parti di Trapani con delle conclusioni che non inquadrano di poco lo specchio della porta. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora Ripa a dieci minuti dal termine ben imbeccato da Losasso in area di rigore. Passano quattro minuti e gli ospiti aprono momentaneamente la gara con una conclusione a porta sguarnita di Sannino dopo un tiro cross basso di Totaro non respinto dalla difesa di casa.

La paura dura altri quattro minuti, il tempo per Ndiaye di imbeccare Suozzo sulla destra il cui cross basso trova Ripa che deve solo appoggiare in rete il gol del definitivo tre ad uno. Da annotare il terzo palo di giornata colpito dalla Battipagliese nel secondo minuto di recupero ancora con Olmos.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo (dal 41’s.t. Tarcinale), Olmos, Ndiaye, Ripa, Zoppino, Masella (dal 44’s.t. Cafaro), Spagnuolo (dal 36’s.t. Noletta), Suozzo (dal 45’s.t. Parisi), Losasso. A disposizione: Borrelli, Manco, Turco, Brogna, Bisogno. Allenatore: Pietropinto

SANT’ANTONIO ABATE: Lucenti, Baratto, Tiberio, Vitale, Scogliamiglio, Di Riso, Sannino, Longobardi, Belviso (dal 12’s.t. Totaro), Balzano, Ferraro. A disposizione: Rizzano, Balzano, Vacchino, Aprea, Del Sorbo, Russo, Danese, Malafronte. Allenatore: TrapaniRETI: 23’p.t., 34’s.t. e 41’s.t. Ripa, 38’s.t. Sannino

ARBITRO: Signor Nazzareno Pisano di Benevento

ASSISTENTI: Signor Tisi di Salerno e Martello di Torre del Greco

NOTE: Ammoniti: Ndiaye, Masella, Suozzo, Tiberio, Vitale, Scogliamiglio e Ferraro. Calci d’angolo: 7 a 1 per la Battipagliese. Recupero: 0’p.t. e 3’s.t. Spettatori: 300 circa