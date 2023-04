Eccellenza e Promozione: il punto dopo il weekend

L’Agropoli nonostante il pareggio casalingo, per 1-1, contro il Faiano consolida il secondo posto in classica, alle sue spalle si piazza la Scafatese, sconfitta per 2-0 sul campo del Città di Solofra.

Retrocedono Sant’Agnello e Vico Equense, mentre Faiano Carotenuto e Lions Montemiletto e Buccino, si giocheranno i play out per la permanenza in categoria.

Il San Marzano termina il campionato, come l’aveva cominciato, con una vittoria per 1-2 sul campo del Sant’Agnello.

Al termine della stagione regolare, si deciderà tutto tra i play off e i play out, per capire chi avrà la possibilità di salire e chi guadagnerà la permanenza nella categoria.

Promozione, il punto

Nella penultima giornata del Campionato di Promozione Girone D, la Calpazio conclude il suo inseguimento ai vertici della classifica, superando nel derby la Poseidon, con un netto 3-1, i ragazzi di Mister De Cesare guadagnano la prima posizione in classifica, sfruttando il pari tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese.

Adesso la compagine capaccese, dovrà mettere la ciliegina sulla torta, nell’ultima di campionato contro il Sapri, vincendo si aggiudicherebbero la promozione in Eccellenza, che visto l’andamento del campionato, possiamo definire un miracolo sportivo.

Infatti dall’arrivo di Mister De Cesare, la Calpazio ha totalizzato tredici vittorie ed una sola sconfitta, ruolino di marcia davvero impressionante per i granata, che hanno conquistato a una giornata dal termine de campionato, la prima posizione in classifica.

Vittoria importante anche per l’Herajon sul Temeraria San Mango, risultato finale 4-2, tre punti utili per i gialli verdi ai fini della lotta play-out.

Il Sapri invece non ha disputato il proprio incontro, causa mal tempo.