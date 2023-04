Pari casalingo per l’Agropoli. I delfini mantengono il secondo posto

Termina 1-1 l’incontro,dell’ultima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, tra Us Agropoli e Us Faiano. Alla rete iniziale di Sebbouh risponde nella ripresa Abayian.

La Partita

Comincia subito in salita la partita dei delfini, al 9’ arriva il goal di Sebbouh, ben imbeccato in area di rigore da Pellegrino, l’attaccante del Faiano non ha difficoltà a depositare in rete lo 0-1.

La risposta dei padroni di casa arriva al 17’ con un azione personale di Arevalo, la cui conclusione viene respinta da Senatore, al 22’ altra occasione nitida per i delfini, dopo il tiro dalla distanza di Natiello, sul quale Senatore non è perfetto, arriva Abayian per il tap in vincente, ma l’estremo difensore avversario si oppone con il corpo mettendo in corner.

Il primo tempo si conclude così con il risultato di 0-1 per il Faiano.

Nella ripresa l’Agropoli prova a spingere subito sull’acceleratore per trovare il pareggio, al 52’ Natiello ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco a lato. Il Faiano non sta a guardare e al 56’ Erra con una grande ripartenza supera tutta la difesa di casa, compreso il portiere, ma a porta vuota spreca tutto calciando fuori.

Il pari dell’Agropoli

L’Agropoli scampato il pericolo si rigetta in avanti alla ricerca del pari, al 61’ Arevalo da buona posizione, spreca tutto calciando alto, ma pochi minuti dopo, esattamente al 68’ Abayian segna la rete dell’1-1, sugli sviluppi di calcio d’angolo, l’attaccante dei delfini è il più lesto a girare la palla in porta per il pareggio.

La partita continua con l’Agropoli che cerca il tutto per tutto per portare a casa i tre punti. L’occasione più clamorosa capita sui piedi di Abayian all’85’, liberato da un ottimo passaggio di Infimo, l’Uruguaiano spreca tutto calciando di punta sul portiere.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-1, pareggio che consente all’Agropoli di terminare il Campionato da seconda in classica, adesso tutto si deciderà nei play off.