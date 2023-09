Eccellenza, al via oggi il quarto turno. Agropoli di scena a Giffoni Sei Casali

L’Agropoli dopo aver rinforzato la propria rosa e dopo la sconfitta in casa contro la Sarnese, va ad affrontare Sabato 30 Settembre allo Stadio “Gregorio Giannatasio” di Prepezzano il Giffoni Sei Casali, squadra ostica a 6 punti in classifica ma in casa ancora non ha ottenuto la prima vittoria e farà di tutto per trovarla contro la compagine agropolese.

Agropoli a caccia della prima vittoria

I delfini, d’altro canto, andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale, per cancellare lo 0 dalla propria classifica.

Calpazio ancora imbattuta, Sapri cerca vittoria casalinga

La Calpazio dopo un ottimo avvio di stagione, condito da due vittorie e un pareggio, va sul campo della Pro San Giorgese per dare continuità ai propri risultati, l’incontro si preannuncia tutt’altro che scontato, nonostante la squadra di casa abbia solo 1 punto in classifica.

Infine il Sapri dopo aver raggiunto la vittoria allo scadere con una prodezza di Castillo, cerca il colpo in trasferta sul campo del Castel San Giorgio, squadra ormai radicata in Eccellenza da diversi anni, la sfida si preannuncia interessante.

Dunque si prospetta un fine settimana ricco di emozioni e sorprese, non ci resta che attendere gli esiti degli incontri.