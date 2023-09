Una buona Agropoli sconfitta per 3 a 1 dalla Sarnese

Ancora una sconfitta per l’US Agropoli che cade in casa contro la Sarnese con il punteggio di 1 a 3. Risultato anche troppo severo per quanto espresso dai Delfini in campo, nonostante l’espulsione di Sannia al 29′ del secondo tempo.

Primo tempo

Gara tattica al Guariglia, tra squadre che si rispettano. Mister Ambrosino opta per un 3-5-2 compatto in modo da contrastare gli spunti dei rapidi esterni della Sarnese. Il primo tiro in porta è degli ospiti: punizione al limite di Padin che centra la barrieriera. Sulla respinta va di controbalzo sempre l’11, conclusione debole stoppata da Romano.

Palleggia bene la Sarnese dell’ex Turco, che però non trova il varco giusto grazie alla attenzione dei centrali agropolesi. La avolta tattica al minuto 29′. Mister Turco scambia gli esterni Yeboah viene sposto a desta, su Raucci. La catena con Cozzolino e micidiale. Un minuto dopo il capitano cerca Yeboh che bruccia Raucci nel breve. Prova a intervenire Sannia in extremis, sui piedi per il direttore di gara che comanda il calcio di rigore. Si presenta dagli undici metri Vitolo, che non sbaglia.

L’Agropoli incassa e reagisce, provando a riprendere campo. Al 43′ Onesto si gira fulmineo al limote dell’area e conclude con il destro. Sul suo colpo angolato e prodigioso Maiellaro che con l’ausilio del palo devia in corner.

Ripresa

La Sarnese esce dagli spoiatoi con il piglio di chi vuole sbrigare la pratica nel più breve tempo possibile. Al minuto 6′ rischia l’Agropoli, con cortichia che calcia e sfiora il goal. Al ventunesimo reazione dei padroni di casa. Incorna Corrado, che sfiora il palo a Maiellaro battuto. Poco dopo altro colpo di scena. Il neoentrato Evacuo ripulisce un pallone sulla trequarti e punta la difesa. È scomposto nell’intervento Sannia che si merita il secondo giallo: Agropoli in dieci uomini.

Poco dopo lo stesso Evacuo si smarca in area, incrociama tu per tu con Romano. Yeboah completa il lavoro insaccando il tapin. Protestano i Delfini per un presunto fuorigioco. La partita sembra chiusa, ma l’Agropoli tira fuori nuova e imprevista energia. Azione insistita al minuto trentotto, prende la sfera Gaita sul limite dell’area di rigore, il suo esterno destro non si insacca alla sinistra di Maiellaro: 2 a 1 e delirio al Guariglia.

L’Agropoli prova in tutti i modi a cercare il pareggio. L’occasione propizia arriva a Onesto cbe però anziché calciare tenta un improbabile uno due con Stallone. Nel finale arriva

il definitivo 3 a 1 con Evacuo.

Termina così, con un’altra sconfitta, ma con sensazioni positive. I Delfini sembrano migliorare di giornata in giornata soprattutto a livello fisico.