Eccellenza: al via la settima giornata. Agropoli all’ultima spiaggia, Calpazio ospita Costa d’Amalfi

Nella Settima Giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni delicate per tutte e tre le squadre Cilentane.

L’Agropoli, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, domenica alle 15:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia” ospita l’Audax Cervinara, uno scontro salvezza viste le posizioni in classifica di entrambe le compagini.

I delfini costretti a vincere per rilanciarsi in classifica ed evitare di rimanere all’ultimo posto in classifica che potrebbe comportare anche qualche rivoluzione all’interno della squadra.

Calpazio in casa per continuare la striscia vincente

La Calpazio ancora imbattuta in questa stagione, al “Tenente Vaudano” ospiterà il Costa D’Amalfi, uno scontro al vertice tra le due squadre divise soltanto da un punto. Rientro importante per la Calpazio, quello del bomber Margiotta, autore di una doppietta nell’ultimo turno di coppa Italia.

Sapri in trasferta

Infine il Sapri dopo l’ultima vittoria ai danni dell’Agropoli, verrà ospitato dal Sant’Antonio Abate, partita sulla carta equilibrata tra due formazioni appaiate a quota 8 in classifica.

Vedremo quante sorprese ci riserverà questo turno di campionato.