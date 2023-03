Calcio: un agropolese nuovo presidente del Costa D’Amalfi

Il Costa d’Amalfi, compagine impegnata nel campionato di Eccellenza campana (lo stesso dell’U.S. Agropoli), cambia proprietà. Nei giorni scorsi c’è stato il passaggio di consegne tra il presidente uscente Salvatore De Riso e l’amministratore delegato di Savino Solution Spa, Nicola Savino.

Chi è il nuovo presidente

L’avvicendamento è stato ufficializzato la scorsa settimana in una cerimonia tenutasi a Maiori. Savino, agropolese doc, ha espresso la sua riconoscenza nei confronti di De Riso. L’imprenditore del settore della pasticceria ha ricoperto la presidenza per sette anni: “Sarò sempre con la squadra come sponsor, ma non potrò più seguirli attivamente. Sono fiducioso che Nicola Savino porterà grandi risultati”, ha spiegato.

Il neo presidente dal suo canto suo si mostra ambizioso e le sue prime parole lo dimostrano: «Ho costruito un’azienda che ha fatto dell’innovazione e del digitale il suo core business. Oggi vogliamo trasferire i nostri valori e la nostra visione anche nel mondo del calcio, portando il Costa D’Amalfi ai traguardi che merita, investendo nei giovani e nelle competenze».

Lo staff

Ad affiancare Savino ci saranno Gaetano Buonocore (vicepresidente) ed un altro agropolese, Gianfranco Forte, da sempre attivo nel mondo dello sport e del calcio in particolare con importanti esperienze soprattutto a livello giovanile.

L’esordio

Per la nuova dirigenza subito un inizio positivo in campionato. Il Costa d’Amalfi, infatti, ha battuto per 2 a 0 il Faiano (penultimo) riuscendo a portarsi a 37 punti in campionato, a +6 dalla zona Play Out. Un risultato importantissimo che segna il ritorno alla vittoria della formazione costiera dopo 3 turni.