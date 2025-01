Eccellenza, al via il turno infrasettimanale: occhi puntati sul derby Battipagliese-Ebolitana

Senza possibilità di rifiatare, le formazioni del campionato d’Eccellenza, Girone B, scendono in campo nuovamente quest’oggi per il turno infrasettimanale della 20ª giornata.

Le gare

L’attenzione massima sarà per il sentito e storico derby tra Battipagliese ed Ebolitana che, così come successo nel match d’andata, si disputerà a porte chiuse in quel di Macchia. Stati d’animo completamente opposti per le due formazioni. Le zebrette, capoliste in solitarie del girone, devono tenere alta l’asticella per scongiurare qualsiasi passo falso e mantenere la testa della classifica in piena bagarre con le altre contendenti. I biancoblu, invece, sono chiamati ad una prova d’orgoglio per fuoriuscire dalla pericolosa zona playout ed emergere da una stagione che, finora, ha regalato molti bassi e pochi alti.

La Polisportiva Santa Maria, invece, cerca di sfatare il tabù trasferta nello scontro salvezza con il Sant’Antonio Abate. I cilentani hanno vinto solo in due circostanze lontani dal “Carrano”, ma dopo un netto di miglioramento di prestazione ora alla squadra di De Felice si chiede quella continuità che è sempre mancata.

Anche l’Agropoli è di trasferta contro la Virtus Serino. I delfini, dopo l’importante ritorno al successo contro il Victoria Marra, hanno intenzione di riprende quel positivo cammino che ha contraddistinto buona parte del girone d’andata.

Tanta curiosità in questa giornata anche per la gara Audax Cervinara e Calpazio, le due squadre più in difficoltà e in crisi dell’intero girone. I biancoazzurri, visti i problemi societari, da mesi scendono in campo con la formazione Juniores, mentre i granata sono a secco di vittorie e di gol da settimane che l’hanno relegata stabilmente in fondo alla classifica. Oggi, però, arriva l’occasione giusta per ritrovare serenità.