Eccellenza, derby testacoda tra Calpazio e Battipagliese: l’Agropoli per ritornare a vincere

Tutte le squadre in campo di sabato per la 19esima giornata di campionato d’Eccellenza, Girone B. Visto il turno infrasettimanale del prossimo mercoledì 15 gennaio, tutte le compagini sono chiamate ad un piccolo tour de force che potrebbe confermare gli andamenti di questo inizio di anno o ribaltarli.

Le gare

Sarà un derby da testacoda quello tra Calpazio e Battipagliese, rispettivamente ultima e prima della classe. I granata potrebbero fare da vittima sacrificale dinanzi alle zebrette in forma smagliante e consapevoli che queste partite non possono essere sbagliate se si vuol davvero sognare qualcosa in grande.

Delicato scontro salvezza per l’Ebolitana che in casa trova un Apice fuori dalla zona rossa, ma distante solo due punti in classifica. I biancoblu sono chiamati a dare una svolta a questa stagione per evitare di finire ancor di più in cattive acque.

L’Agropoli di mister Ferullo, invece, dopo le ultime tre sconfitte consecutive affronta lontano dal Guariglia un Victoria Marra non irresistibile. Per Margiotta e compagni l’occasione giusta per rialzare la testa e riprendere il giusto cammino.

Deve tornare a sorridere anche la Polisportiva Santa Maria che al “Carrano”, però, deve giocarsela contro la Virtus Stabia, terza forza del campionato e soprattutto miglior difesa dell’intero girone. I giallorossi, lo scorso weekend, hanno messo in seria difficoltà anche il Santa Maria La Carità perdendo solamente all’ultimo respiro. Davanti al proprio pubblico, i ragazzi di mister De Felice tenteranno il colpaccio.