Eccellenza, al “Pastena” c’è Battipagliese-Santa Maria. Ebolitana in trasferta a caccia di continuità

Si accendono i riflettori sulla sesta giornata del campionato d’Eccellenza, Girone B. Tutti i fari sono puntati sulla gara di domenica pomeriggio, al “Pastena”, tra Battipagliese e Polisportiva Santa Maria.

Le gare

Le zebrette, capoliste in solitaria ma con un’imbattibilità infranta dalla sconfitta di settimana scorsa contro l’Heraclea, hanno voglia di riprendere il cammino davanti al proprio pubblico di casa in una gara dal sapore di categorie superiore.

I bianconeri si troveranno di fronte la squadra di mister Quintiero che, con il cambio modulo, ha ritrovato una maggior solidità difensiva che ha fruttato 4 punti in due giornate. Per i giallorossi sarà un test sicuramente importante, nel tentativo di trovare il definitivo slancio in avanti per il proseguo della stagione.

Ebolitana, caccia alla terza vittoria

A caccia di continuità anche l’Ebolitana. La formazione di De Cesare, dopo il blackout delle prime giornate, sembra aver ritrovato la retta via con due vittorie consecutive.

Sabato, alle 15.00, ci sarà la trasferta contro una temibile Virtus Serino con un buon smalto, soprattutto tra le mura di casa. Impegno molto complicato anche per l’Agropoli di Margiotta e compagni.

I Delfini dovranno vedersela in quel di Castellammare di Stabia contro la Virtus Stabia, terza forza del campionato e che solo domenica scorsa ha subito il suo primo stop stagionale.

Giornata sulla carta in salita anche per la Calpazio che al Vaudano attende il Buccino Volcei. I granata del nuovo allenatore Nastri hanno lasciato intravedere segnali di ripresa nell’ultimo derby con l’Ebolitana dove hanno sfiorato i primi punti del proprio campionato. Il Buccino invece, sta perdendo un po’ di terreno dalle posizioni d’alta classifica con i due ko di seguito contro Battipagliese e Cervinara.