Eccellenza: Heraclea supera la Battipagliese. L’Ebolitana batte la Calpazio

L’Heraclea pronta a prendersi il ruolo di protagonista del campionato di Eccellenza girone B. La formazione di mister Turco batte 2 a 0 la capolista Battipagliese grazie alle reti di Yeboah e Pignataro e si pone a -2 dalla vetta.

A sorpresa il secondo posto è occupato da Victoria Marra che batte 3 a 0 la Virtus Stabia, altra sorpresa del torneo. Entra in zona playoff il Santa Maria la Carità che schiaccia l’Agropoli a domicilio 2 a 3. Eppure i delfini avevano raggiunto il doppio vantaggio, neutralizzato già nel primo tempo per poi vedersi ribaltati nella ripresa.

Prova a risalire la china l’Ebolitana che vince con la Calpazio del neo tecnico Salvatore Nastri. Gli eburini sono alla seconda vittoria consecutiva.

Non trova invece continuità di vittorie la Polisportiva Santa Maria che non va oltre lo 0 a 0 con un buon Apice. Cade ancora il Buccino superato in casa 3 a 1 dall’Audax Cervinara.

Il Castel San Giorgio supera in trasferta il Salernum Baronissi 2 a 1. Medesimo punteggio in Solofra – Serino in favore di questi ultimi. Pari tra Montemiletto e Sant’Antonio Abate. Finisce 1 a 1.

Risultati Eccellenza 5 giornata

Agropoli 2 – 3 Santa Maria La Carità

Salernum Baronissi 1 – 2 Castel San Giorgio

Solofra 1 – 2 Virtus Serino

Montemiletto 1 – 1 Sant’Antonio Abate

Victoria Marra 3 – 0 Virtus Stabia

Buccino Volcei 1 – 3 Audax Cervinara

Ebolitana 2 – 1 Calpazio

Heralcea 2 – 0 Battipagliese

Polisportiva Santa Maria 0 – 0 Apice

Classifica 5 giornata

Battipagliese 12

Victoria Marra 11

Heraclea 10

Virtus Stabia 10

Santa Maria La Carità 8

Salernum Baronissi 8

Virtus Serino 7

Montemiletto 7

Buccino Volcei 7

Apice 7

Castel San Giorgio 7

Audax Cervinara 7

Ebolitana 6

Solofra 6

Sant’Antonio Abate 5

Polisportiva Santa Maria 4

Agropoli 3

Calpazio 0