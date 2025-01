Eccellenza: Agropoli ko a Serino

Sconfitta per l’Agropoli nel turno infrasettimanale nella 20esima giornata di campionato di Eccellenza.

Il match

Decide l’incontro una doppietta di Cucciniello nella ripresa. La Virtus Serino comincia subito all’attacco e dopo pochi secondi si rende subito pericolosa con Cipolletta, ma Grieco risponde presente, passano pochi minuti e ancora la squadra di casa con Passariello di testa va vicina alla rete del vantaggio. L’Agropoli dopo un avvio un po’ a rilento, prende le misure dell’avversario e rischia di meno, la Virtus ci riprova ancora con Passariello da calcio piazzato, Grieco accompagna la sfera che termina fuori. La prima conclusione dei delfini arriva dopo la mezz’ora con Margiotta, ma il tiro termina fuori senza creare grossi pericoli alla difesa avversaria. La prima frazione termina con il risultato di 0-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Virtus Serino riprende a spingere e su un disimpegno sbagliato da parte della retroguardia dell’Agropoli, Passariello a porta praticamente spalancata calcia fuori. Al 63’la Virtus Serino passa in vantaggio con Cucciniello, abile a depositare in rete un pallone da pochi passi per l’1-0. Al 70’ arriva il raddoppio della squadra di casa, ancora con Cucciniello ben imbeccato da Tarallo, in area di rigore non lascia scampo a Grieco per il 2-0. Nei minuti finali la Virtus Serino gestisce il vantaggio e prova anche a trovare la terza rete sempre con Cucciniello, ma Grieco è bravo ad opporsi.

Termina 2-0 l’incontro, con l’Agropoli che esce sconfitta sul campo della Virtus Serino.