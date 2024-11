Ebolitana: vittoria di misura con il Victoria Marra

L’Ebolitana vince e convince nel segno del bomber, Davide Evacuo. Inizio blando del match, le due formazioni si studiano.

La cronaca

Primo squillo al 12 esimo per l’Ebolitana: Tedesco traversone tagliato in area su cui per pochi centimetri, non arriva Simonetti in scivolata, palla a lato di un soffio. Ci prova anche Costantino dopo 24°di gioco, ma il suo colpo di testa termina alto sulla traversa, nessun problema Solombrino. Punizione velenosa di Tedesco dieci minuti dopo. Bravo Solombrino a deviare in angolo. Un solo minuto di recupero, poi squadre negli spogliatoi. Riprende il match, il Victoria Marra prova a tenere palla e pungere in attacco, ma la difesa dell’Ebolitana è attenta. Al nono, espulso Chiacchio con rosso diretto per un fallo a centrocampo. Tiro da fuori area di Tedesco al 15 esimo: sfera alta sulla sinistra del portiere. Vicina al vantaggio l’Ebolitana con un tiro cross di Cassata, al 37 esimo.

Tre minuti dopo, negato un rigore su Evacuo. Ad un minuto dalla fine la rete di Evacuo. Cross in area di Cassata ed il bomber Evacuo la spinge in rete. Esplode il Dirceu. Dopo cinque di recupero, triplice fischio finale. Tre punti pesantissimi per l’Ebolitana di mister Liquidato. Applausi per la squadra che festeggia sotto la curva.

Mister Liquidato ha dichiarato: “gara di cuore, potevamo fare rete anche prima, dello scadere. Dobbiamo migliorare, avanti così: vincere aiuta a vincere. Adesso prepariamo il derby di sabato, con l’Agropoli avendo il sorriso, ma restando concentrati”. Il bomber Evacuo: “dedico la vittoria alla società ed ai tifosi, adesso pensiamo alla prossima gara”.