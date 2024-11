Eccellenza: guidano Battipagliese e Buccino. Sorriso per l’Ebolitana

L’undicesima giornata del campionato di Eccellenza girone B regala match emozionanti ma non smuove la classifica. A braccetto in vetta la Battipagliese che espugna 2 a 1 Solofra non senza sofferenze e il Buccino che con il medesimo risultato passa a Baronissi.

Non tiene il passo l’Heraclea che pareggia con un pirotecnico 3 a 3 a Santa Maria di Castellabate.

A inseguire il duo di testa il Santa Maria la Carità che in casa conquista i tre punti contro l’Apice (2 a 1). Chiude la zona play off la Virtus Stabia di mister Maurizio Coppola che regola 2 a 1 il Castel San Giorgio.

A metà classifica si presenta con prepotenza l’Agropoli. La squadra bianco azzurra rifila un netto 5 a 0 all’Audax Cervinara. Risorge l’Ebolitana che vince 1 a 0 a Montemiletto regalando un sorriso a mister Liquidato chiamato a sostituire De Cesare.

Cade ancora la Calpazio: la formazione granata perde di misura a Scafati contro il Victoria Marra (1 a 0). Chiude il calendario il Serino che sul campo del Sant’Antonio Abate vince con un netto 3 a 0.

Risultati

Agropoli 5-0 Audax Cervinara

Solofra 1-2 Battipagliese

Montemiletto 0-1 Ebolitana

Victoria Marra 1-0 Calpazio

Santa Maria La Carità 2-1 Apice

Virtus Stabia 2-1 Castel San Giorgio

Salernum Baronissi 1-2 Buccino Volcei

Polisportiva Santa Maria 3-3 Heraclea

Sant’Antonio Abate 0-3 Virtus Serino

Classifica

Battipagliese 23

Buccino Volcei 23

Santa Maria La Carità 22

Heraclea 21

Virtus Stabia 21

Salernum Baronissi 16

Victoria Marra 16

Agropoli 15

Castel San Giorgio 15

Apice 14

Montemiletto 13

Ebolitana 12

Virtus Serino 12

Sant’Antonio Abate 12

Solofra 11

Polisportiva Santa Maria 11

Audax Cervinara 10

Calpazio 4