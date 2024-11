Ebolitana beffata in casa dal Salernum Baronissi

L’Ebolitana subisce il preggio beffa dopo sette minuti di recupero. Buona prova d’orgoglio, contro un ostico Salernum Baronissi.

La gara

Prima azione di gioco che vede l’Ebolitana pericolosa al primo minuto. Tiro dalla distanza di Simonetti, ma la sfera termina alta sulla traversa. Al quarto occasionissima per il capitano Corsaro: diagonale in area che esce di poco, con Pisapia che controlla. Il vantaggio degli uomini di Tommasiello arriva al decimo minuto: cross dalla sinistra di Altamura, sul secondo palo arriva Simonetti, che di testa mette in rete.

Esplode il Dirceu, Ebolitana in vantaggio. Chance al 14 esimo con Tedesco, il suo tiro dal limite viene parato a terra da Pisapia. Due minuti dopo, Gaita in area, mette alto. Anche Pesce ci prova, al 17 esimo, il diagonale termina fuori.

L’Ebolitana si riaffacciacin area sul finire del primo tempo. Corsaro per Tedesco, al 45 esimo, e tiro parato da Pisapia. Due minuti di recupero e formazioni negli spogliatoi. Secondo tempo con gli ospiti che provano a spingere, ma la difesa dell’Ebolitana è attenta. Al quinto minuto sfiora il raddoppio l’Ebolitana con Tedesco: il bomber dribbla un difensore e tira a botta sicura ma Pisapia respinge.

L’azione prosegue, Simonetti viene atterrato in area, ma si prosegue. Rigore negato. Un minuto dopo, sberla dai 25 metri di Tedesco, pallone alto sulla traversa. Altra azione interessante al 21 esimo, Gaita lancia in contropiede Tedesco: tiro a lato sulla sinistra di Pisapia. Conclusione centrale di Esposito dopo 26 minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Occasionissima per gli ospiti al 31 esimo: D’Ambrosio tira in area, sul pallone interviene con una grande parata Orlandi, che salva il risultato. Al 50 esimo pareggio di testa di Trimarco. Dopo 7° di recupero, triplice fischio finale.

Tabellino

Ebolitana 1 – 1 Salernum Baronissi

Ebolitana calcio 1925 Orlandi, Altamura(1 st Campione), Giobbe, Esposito, Fernando, Gaita, Corsaro, Pesce (24 st Santonicola), Monaco N.(17 st Valentino), Tedesco( 32 st Cassata) , Simonetti.(17 st Evacuo) A disposizione:Maioriello, Campione, Cassata, Cirasuolo, Evacuo, Frontuto, Monaco C., Santonicola, Valentino.Allenatore: Roberto Tommasiello.

Salernum Baronissi

Pisapia, De Marco, Lauri, Fortunato, Chiavazzo, Boussaada( 40 st Sirico), De Maio, Salerno( 28 st D’Ambrosio), Trimarco, Bacio Terracino( 28 st Casillo), Somma(40 st Cusati).

A disposizione:Farina, Simone, Cusati, Sirico, Salerno, Grieco, Basile, Casillo, D’ambrosio. Allenatore: Vincenzo Polverino.

Arbitro: Virginio Capone di Napoli.Primo assistente: Dario Benvenuto di Nocera Inferiore. Secondo assistente: Francesco Gallo di Torre Annunziata.

Reti: 10 pt Simonetti (E), 50 st Trimarco (S) Note: 300 spettatori circa; Recupero: 2 pt, 7 st Ammoniti: 11 pt Boussaada, 45 st D’Ambrosio (S), 33 pt Corsaro, 7 pt allenatore Tommasiello, 10 st Gaita, 42 st Cassata (E)Espulso: 33 st Carleo, dirigente Ebolitana. Angoli: Ebolitana 7, Salernum Baronissi 5.