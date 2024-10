Eccellenza: seconda sconfitta per la Battipagliese che perde contro il Salernum Baronissi per 2-1

Nella settima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie la seconda sconfitta in campionato perdendo in rimonta contro il Salernum Baronissi per 2 a 1.

Il primo tempo

Al “Figliolia” le zebrette giocano un gran primo tempo trovando la rete del vantaggio al 14’ con il solito Ripa, giunto al settimo centro stagionale, bravissimo ad incornare di testa su un corner battuto da Formicola.

La ripresa

Nella ripresa viene fuori il Salernum che, dopo una traversa colpita da Somma, trova prima la rete del pari con Salerno (autore di una strepitosa rovesciata in area di rigore su cross di De Marco) e poi quella del definitivo sorpasso con Somma (scappa via in contropiede concludendo tre volte verso la porta: le prime due vengono respinte da Losasso e Trapani mentre la terza è quella buona per gonfiare la rete).

Nel mezzo da segnalare l’espulsione per doppio giallo (precisamente al minuto 32) di Ripa che ha lasciato la Battipagliese in dieci uomini.

Il tabellino

SALERNUM BARONISSI: Pisapia, De Marco, Sirico (dal 1’s.t. Lauri), Chiavazzo, Itri, Boussada, De Maio, Fortunato, Trimarco, Salerno, Somma. A disposizione: Farina, Casillo, Cusati, Basile, Grieco, Salerno, Senatore, D’Ambrosio. Allenatore: Polverino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Boglic, Magliano, Pipolo (dal 43’s.t. Picaro), Calvanese, Suozzo (dal 40’p.t. Cafaro), Losasso, Spagnuolo (dal 33’s.t. Saviello), Ribeiro (dal 7’s.t. Tarcinale), Formicola, Ripa. A disposizione: Borrelli, Manzo, Sangiovanni, Zoppino, Cirone.

Allenatore: Calabrese

RETI: 14’p.t. Ripa, 13’s.t. Salerno, 43’s.t. Somma

ARBITRO: Signor Monti di Como

ASSISTENTI: Signor Vanacore di Castellammare di Stabia e signor Maiello di Nola

NOTE: Ammoniti: Pisapia, Sirico, Itri, Boussada, Somma, Pipolo, Calvanese, Losasso, Ribeiro e Zoppino.

Espulso al 32’s.t. Ripa (B) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 5 a 3 per il Salernum Baronissi. Recuperi: 2’p.t. e 5’s.t.