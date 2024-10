Eccellenza, la Battipagliese vuole continuare a sognare: l’Ebolitana al test Buccino Volcei

Sabato 19 e domenica 20 ottobre si scende in campo per la settima giornata del campionato di Eccellenza, Girone B che sta entrando sempre più nel pieno della sua stagione.

Le sfide

La capolista Battipagliese, miglior attacco e miglior difesa di questo avvio di campionato, sfida in trasferta un Salernum Baronissi volenteroso di riscattare i due ko di fila appena conseguiti. I bianconeri si affideranno come sempre a bomber Ripa per scardinare le difese avversarie e consolidare il primario in classifica nonostante il pressing dell’Heraclea, staccata di sole due lunghezze.

A dare una mano alle zebrette potrebbe essere una squadra cilentana, ovvero la Calpazio che se la vedrà proprio contro la formazione pugliese.

Missione a dir poco complicata viste le ormai risapute difficoltà della squadra del neo allenatore Nastri, fanalino di coda del girone. Test importante per l’Ebolitana sul campo del temibile Buccino Volcei. I ragazzi di mister De Cesare, a piccoli passi, stanno risalendo dalle sabbie mobili di un inizio di stagione molto negativo, ma vista la forza della rosa messa a disposizione sono vietati ulteriori passi falsi.

Anche la Polisportiva Santa Maria ha un vitale bisogno di vittorie. I giallorossi ci proveranno sabato contro l’Audax Cervinara in un “Carrano” che ormai sembra essere diventato stregato. L’Agropoli, infine, che per la seconda volta rischia di perdere una gara a tavolino, non essendo omologato l’ultimo pari raggiunto contro la Virtus Stabia, cerca un po’ di ossigeno in campo contro il Sant’Antonio Abate.