Eboli: un protocollo d’intesa tra amministrazione e l’associazione Plastic Free Onlus Odv

Sarà firmato quest’oggi alle 13,00, ad Eboli, il protocollo d’intesa proposto dall’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca con l’Associazione di volontariato Plastic Free Onlus Odv.

L’impegno dell’associazione Plastic Free

L’associazione, che ha una compagine locale, ha già svolto, con il patrocinio e il supporto logistico dell’Assessorato all’Ambiente e della Sarim, diverse operazioni di pulizia del territorio dai rifiuti in plastica abbandonati. Tra queste si ricorda il grande risultato, anche in termini di partecipazione dei cittadini e dei comitati di quartiere, della giornata di pulizia in Via Vittorio Giannattasio, presso Casina Rossa. Ma anche la più recente tenutasi nei campi sportivi di via Cuzzolino il 16 marzo.

Le finalità

Alla luce degli effetti positivi che l’azione della Onlus ha avuto e può continuare ad avere anche in termini di coinvolgimento dei cittadini e di diffusione di una corretta cultura del recupero e riciclo del rifiuto, di cui la frazione del multimateriale costituisce numeri importanti, il Comune di Eboli ha deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con Plastic Free per rendere organiche le campagne di raccolta e pulizia e promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alla corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti.

«Questa intesa ci consentirà di agire più speditamente e frequentemente nell’organizzare giornate di recupero della plastica – ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – Coinvolgere i cittadini è il modo migliore per renderli partecipi ed evitare che si continui ad abbandonare rifiuti in strada in modo indiscriminato». «Rendere la città migliore, più vivibile, più pulita è da sempre il nostro obiettivo – ha sottolineato il Sindaco Mario Conte – La partecipazione diretta di associazioni, comitati di quartiere e singoli volontari rende tra l’altro queste giornate anche un momento comunitario importante, una sorta di Festa della civiltà».