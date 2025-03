Comuni Plastic Free 2025: due tartarughe per Agropoli | VIDEO

Si è svolta questa mattina preso il Teatro Mediterraneo di Napoli, la premiazione dei «Comuni Plastic Free 2025».

Due tartarughe per Agropoli

Agropoli è l’unico Comune della provincia di Salerno ad aver ottenuto il riconoscimento. Il centro cilentano ha ottenuto quest’anno 2 tartarughe e l’attestato che testimonia il livello di virtuosità nel contrastare l’inquinamento da plastica. Presente alla cerimonia il vicesindaco e assessore all’ambiente, Rosa Lampasona.

Gli altri premiati

Sono 122 i Comuni Plastic Free 2025 che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Per premiati anche Benevento; Caiazzo, Cesa, Falciano del Massico e Succivo; Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco e Pompei.