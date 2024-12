Eboli: tutto pronto per “Lenzuola d’Arte” Xmas Edition III

Con “Segni del tempo”, a partire dal prossimo 10 dicembre, torna al Museo archeologico nazionale di Eboli Lenzuola d’Arte – Xmas Edition III. Lenzuola d’Arte è un progetto originale e innovativo di arte urbana, nato dall’idea degli artisti ebolitani Gerardo Bisogni ed Enrico Visconti, che, per tutta l’estate 2024, ha trasformato Eboli, Capaccio-Paestum e Ispani in gallerie d’arte all’aperto. Ispirata alla tradizione mediterranea dei panni stesi tra i palazzi, Lenzuola d’Arte è un’operazione di land art in cui l’ambiente circostante interagisce con le opere d’arte, diventandone parte, e apre una riflessione tra arte e paesaggio, natura e cultura.

L’appuntamento

Le Lenzuola d’Arte, che saranno esposte nel Museo archeologico nazionale di Eboli, hanno subito gli effetti degli agenti atmosferici, del sole rovente, della pioggia battente e del vento. Hanno respirato aria e smog, odori e profumi. Hanno vissuto, visto e raccontato. E tornano a farlo.

L’esposizione accompagnerà i visitatori lungo le sale del Museo, in dialogo continuo con le collezioni archeologiche, consentendo di ammirare da vicino le lenzuola d’arte, corredate da una breve descrizione e dalla biografia dell’autore, e di apprezzarne i particolari e le tecniche artistiche che la collocazione all’aperto e in alto rendeva difficile.

L’esposizione sarà visitabile dal 10 dicembre 2024 all’ 8 gennaio 2025 negli orari di apertura del Museo: dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ultimo ingresso alle ore 18.30, e la domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, ultimo ingresso alle ore 13.00.

Le info utili

La visita è compresa nel biglietto ordinario di ingresso al museo: intero 5,00€; ridotto 2,00€ (dai 18 ai 25 anni); gratuito (minori di 18 anni e aventi diritto).

Lenzuola d’Arte – Xmas Edition III è realizzata dall’Associazione Lenzuola d’Arte, in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Eboli.