Eboli: Torna l’appuntamento con la Passione Vivente

Torna l’appuntamento con la Passione Vivente. Il centro storico di Eboli sarà nuovamente scenario della rievocazione del cammino di Cristo verso la croce. L’appuntamento con la terza edizione della Passione Vivente è fissato per il prossimo sabato 1 aprile con inizio alle ore 20.00, ritrovo piazza San Lorenzo.

L’evento

Con il patrocinio del Comune di Eboli e la collaborazione di tanti volontari della parrocchia di Santa Maria del Carmine e dall’Oratorio Anspi “San Francesco”, la sacra rappresentazione, che è una occasione per riflettere, condividere e pregare, è affidata nella regia a Graziano Cibellis che sarà anche l’attore protagonista di una rappresentazione che già dalle prime prove ha trasmesso forti emozioni.

Un momento di riflessione condivisa sul mistero cristiano e sui significati che esso porta con sé, alla luce del nostro tempo.

Questo vuole essere anche stavolta La Passione Vivente, sacra rappresentazione della Passione di Cristo giunta alla sua terza edizione e fortemente voluta da padre Salvatore Mancino.

La rappresentazione

Sabato 1 aprile alla presenza di circa 50 figuranti in costume che daranno vita alla rievocazione del cammino di Cristo verso la Crocifissione il centro storico della Città di Eboli sara teatro di forte emozioni e tanto coinvolgimento.

Alle ore 20 la rappresentazione prenderà avvio da piazza San Lorenzo, per poi snodarsi lungo un itinerario che attraverserà il borgo antico, percorrendo piazza San Francesco, via S. Margherita, piazza Porta Dogana, via Santa Sofia, il Santuario dei Santi Cosma e Damiano e piazza San Pietro alli Marmi, ai piedi del convento dei frati cappuccini.

Insieme al Presepe Vivente nel centro storico e alla Scacchiera Vivente, la Passione Vivente rientra tra gli appuntamenti che la Parrocchia San. Maria del Carmine, unitamente all’Oratorio Anspi “San Francesco” organizza a cadenza annuale.

La finalità di ciascuno è duplice: da un lato vivere come comunità parrocchiale e, allo stesso tempo, offrire all’intera città dì Eboli un’occasione di condivisione e di socialità, oltre che di comunione religiosa; dall’altro valorizzare il centro storico in cui la Parrocchia e l’Oratorio operano.

Anche questa edizione de La Passione Vivente si conferma un appuntamento sentito ed atteso, preludio alla Settima Santa.