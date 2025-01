Eboli, “Tavolo per l’inclusione”: amministrazione a lavoro per nuove proposte

«L’inclusione è stato il filo conduttore dell’intero periodo natalizio e delle iniziative messe in campo. D’altra parte il tavolo per l’inclusione è stato voluto e realizzato dalla nostra amministrazione, non da altri, a dimostrazione di quanta importanza riserviamo a questa tematica». Il sindaco di Eboli, Mario Conte, fotografa la posizione del Comune di Eboli rispetto alle politiche sociali ed in particolare smorza le polemiche che qualcuno aveva tentato di innescare nelle ultime ore circa la mancata convocazione del tavolo per l’inclusione.

Tavolo dell’inclusione

«Dopo il periodo natalizio, ricco di appuntamenti – spiega ancora il primo cittadino di Eboli -, riprendono le azioni a sostegno delle politiche per l’inclusione, che riguardano tutti, non solo chi si trova in condizione di fragilità. La nostra è un’amministrazione aperta ad accogliere progettualità e proposte, come sa bene anche la garante comunale per le persone con disabilità».

Il cronoprogramma

La programmazione per le politiche dell’inclusione e per la gestione del tavolo è già pronta, a cominciare da un cronoprogramma organizzativo che coinvolgerà settori ed uffici comunali. «Il tavolo dell’inclusione – annuncia l’assessore alle politiche sociali, Katia Cennamo – verrà convocato a scadenze fisse, anche se diventa davvero funzionante nel momento in cui si riempie di progettualità e di proposte. In questi primi giorni dell’anno non c’è stata ancora una convocazione del tavolo, ma c’è da considerare che la sua costituzione è appena dello scorso 30 ottobre e considerato che nei mesi di novembre e dicembre siamo stati tutti impegnati nel programmare e realizzare gli eventi natalizi che hanno coinvolto ogni fascia di età: piccoli, adulti e chi si trovava in condizione di fragilità, in piena coerenza con il tema portante “Natale Insieme”».