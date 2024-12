Eboli, Natale insieme 2024: iniziative per tutta la comunità

In centro e nelle zone periferiche della città. Per i grandi e per i più piccoli. Questo Natale insieme 2024 ad Eboli, sta donando momenti di intrattenimento e di spensieratezza alla cittadinanza ebolitana coinvolgendo tante persone e animando il borgo antico ma anche le zone periferiche passando per piazza della Repubblica.

Il programma

Una partecipazione importante anche dal punto di vista delle presenze è stata registrata per il meraviglioso Concerto di Natale per Soli, Coro e Orchestra, la tradizione che ormai da ben quattro anni si rinnova e che è in grado di sorprendere ogni volta attraverso la magia che nasce quando la Musica e l’Arte incontrano l’incanto delle festività natalizie. Il Maestro Gaetano Stella, i Musicisti, i solisti, il coro, i volontari della Parrocchia di Madonna del Carmine in San Francesco e la magia non si è fatta attendere. Un viaggio straordinario che NOVA – Musica d’insieme ha saputo offrire ancora una volta alla cittadinanza. Ma Natale Insieme 2024 è anche villaggio dei bambini del centro storico, intrattenimento in piazza della Repubblica, e concerti.

“𝐕𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 ‘𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚̀”: 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐌𝐀𝐍𝐄S, nel cuore del centro storico di Eboli che si è riempito di energia e fascino, accogliendo giovani da tutta la provincia di Salerno per un evento che resterà nei ricordi di molti. La performance acustica di Napoleone ha regalato momenti di pura emozione, trasformando il Museo Archeologico Nazionale di Eboli in uno scenario unico, dove la musica ha incontrato la storia in un dialogo perfetto.

Cresce l’attesa per il presepe vivente organizzato dalla parrocchia di San Francesco e fissato per il 28 dicembre e anche per il concerto di capodanno con Tonino Carotone e il suo Mondo Difficile in piazza San Francesco. Natale Insieme 2024 è un viaggio magico all’interno della città.