Eboli: spari in località Lampione, ucciso un cane.

Un increscioso fatto di cronaca si è verificato nel pomeriggio di ieri in località Lampione ad Eboli.

Un residente della zona, dopo avere udito alcuni spari, ha avvertito immediatamente anche i guaiti del suo cane. Precipitatosi nella corte per capire cosa stesse accadendo ha trovato il suo amico a quattro zampe accasciato in un angolo: era stato probabilmente raggiunto da proiettili vaganti e ucciso.

Eboli: spari in strada ucciso un cane

Scena straziante mista a rabbia e dolore. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, per il cane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri in via Lampione zona collinare e molto popolosa della Città di Eboli, dove insistono diverse villette e numerose proprietà private. Una località densamente popolata e dove soprattutto in estate i residenti vivono all’esterno delle corti, nei giardini di pertinenza, all’aria aperta.

La presenza di qualche cinghiale o forse di sospetti ladri ha portato qualcuno ad aprire il fuoco: drammatico l’epilogo che poteva anche avere risvolti ancora più cruenti.

Restano l’indignazione e la rabbia che sono i sentimenti comuni dei tantissimi residenti che si dicono pronti a risalire al colpevole e denunciarlo all’autorità giudiziaria competente.