Laureana Cilento, viaggia a bordo di uno scooter e impatta contro un cinghiale: grave 31enne

Grave incidente stradale nella mattinata, intorno alle 4.30, di oggi sulla Via del Mare. Un ragazzo di 31 anni, F.D.B., è stato vittima di un sinistro nel territorio del comune di Laureana Cilento. Stando alle prime ricostruzioni viaggiava a bordo di uno scooterone quando ha impattato violentemente contro un cinghiale. Immediatamente è scattato l’allarme.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’uomo residente tra Agropoli e Laureana. Si è reso poi necessario il trasferimento in ospedale in eliambulanza. Il 31enne è stato trasferito a Napoli. Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le cause del sinistro.

Questo episodio non rappresenta un caso isolato, secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS, nel 2023 si sono verificati in Italia 193 incidenti stradali rilevanti che hanno coinvolto animali, con un aumento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Di questi, ben 170 (pari all’88%) sono stati causati da animali selvatici.