Eboli: “SOS Donna, il Codice Rosa”, una nuova iniziativa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Nuova iniziativa scolastica per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il liceo scientifico A. Gallotta di Eboli che ha deciso di prevedere, per l’occasione, un’intera giornata di studio sul tema “SOS Donna, il Codice Rosa”. Si tratta di un vero e proprio evento formativo che si svolgerà, a partire dalle ore 10,30, nell’aula magna “Michele Siani” della scuola superiore ebolitana, in via Caduti di Bruxelles.

Il programma

Il programma della giornata prevede, dopo gli indirizzi di saluto della dirigente scolastica, Anna Gina Mupo, l’intervento dell’avvocato Silverio Sica e quello del professore Kiril Basile, ognuno per la sua parte di competenza sul triste fenomeno. Un’occasione suggestiva e significativa, che soprattutto vuole anche segnare un punto di riferimento per operatori e per tutti gli studenti.

«Fuori da ogni logica celebrativa – sottolinea in maniera sentita la dirigente scolastica del liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli, Anna Gina Mupo – la giornata rappresenta un’ulteriore occasione per riflettere su un tema che, purtroppo in maniera drammatica, occupa ormai tutte le pagine della cronaca quotidiana. Un fenomeno che non può che interrogare le coscienze e le intelligenze di ognuno di noi, in riferimento a quanto l’educazione all’affettività ed alla stessa sacralità della vita costituisca concretamente un insuperabile emergenza educativa».

Un momento di confronto e riflessione, un appuntamento atteso e sentito dagli studenti del liceo ebolitano sempre molto sensibili a queste tematiche. A coordinare i lavori due alunni Luisa Lardo, rappresentante della classe VB, e Filippo Vuocolo, rappresentante della classe VC.

L’intermezzo musicale è a cura della band della scuola composta da giovani con la passione per la musica.