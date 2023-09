Eboli: SonoTerra Festival

L’O.P. Solco Maggiore si fa interprete della necessità di promuovere l’ortofrutta attingendo a linguaggi nuovi, ad ambiti diversi da quello strettamente pubblicitario, per far emergere le intersezioni tra poesia, filosofia e arte con gli aspetti più radicali dell’agricoltura.

Il 30 settembre 2023, a partire dalle 18.30, appuntamento a Eboli – presso la Basilica San Pietro Alli Marmi ed il Convento dei Frati Cappuccini, in Via San Pietro Alli Marmi, – per l’anteprima del SonoTerra Festival. Il tema di questa edizione è: “Gratitudine”.

Preservare e valorizzare il territorio attraverso la coltivazione degli ortaggi e della frutta

Un’occasione utile per raccontare l’ortofrutta della OP Solco Maggiore ed il mondo agricolo in generale dal nostro punto di osservazione, a partire dallo studio delle origini dell’agricoltura e dagli infiniti risvolti ed implicazioni scaturite dal momento in cui l’uomo ha imparato ad addomesticarla; per offrire nuovi spunti di riflessione al dibattito sempre attuale sul sistema agricolo e su tutto ciò che lo riguarda; per dare spazio al ruolo energicamente attivo delle aziende agricole che si impegnano a preservare e valorizzare il territorio attraverso la coltivazione degli ortaggi e della frutta che la OP commercializza.

Il programma

Un festival di chi semina e raccoglie, di chi mette a frutto le sue conoscenze e non smette di fare ricerca e scovare le risposte anche negli angoli più reconditi dell’archeologia, per proteggere la ricchezza della propria terra e ricambiarla con gratitudine.