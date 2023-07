Eboli: Il 18 luglio la lista definitiva dei beneficiari per la “Carta Solidale Acquisti”

E’ fissata nella data del 18 luglio la presentazione della lista definitiva dei beneficiari per la “Carta Solidale Acquisti”.

Entro quella data, l’INPS provvederà a comunicare al Comune di Eboli l’elenco completo degli assegnatari: i preposti uffici, come rimarcato dall’assessore alle Politiche Sociali Damiana Masiello, informeranno i beneficiari circa i relativi codici, fornendo anche le indicazioni per consentire loro di ritirare le carte direttamente presso gli Uffici di Poste Italiane.

“Ad Eboli, ne verranno distribuite 1.639, secondo la misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023, del valore di € 382,50, concesse in modo automatico a famiglie in possesso di determinati requisiti, individuate dall’INPS utilizzando i criteri contenuti nel Decreto del 18 aprile 2023, a firma congiunta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministro dell’Economia e delle Finanze”.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Cos’è la Carta Solidale Acquisti

E’ una carta di pagamento elettronica, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, del valore di € 382,50, concessa in modo automatico, quindi senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti, individuate dall’INPS utilizzando i criteri contenuti nel Decreto del 18 aprile 2023, a firma congiunta del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La carta è rilasciata da Poste Italiane, è nominativa, e potrà essere utilizzata dalla metà di luglio fino al 31 dicembre 2023 (ma il primo acquisto dovrà essere fatto obbligatoriamente entro il 15 settembre 2023, pena la perdita del beneficio).

Chi riceverà la Carta

Riceveranno la Carta i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti, definiti dal Decreto sopra citato:

Iscrizione all’anagrafe del Comune di Eboli; Certificazione ISEE non superiore a 15.000€ annui; Presenza nel nucleo familiare di non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009 (viene data priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso); Presenza nel nucleo familiare di non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005 (viene data priorità ai nuclei con indicatore ISEE più basso); Non percettori di altre misure economiche, come:

reddito di cittadinanza o inclusione;

altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di NASPI e DIS-COLL;

indennità di mobilità;

fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

cassa integrazione guadagni;

qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato).

Nel Comune di Eboli verranno distribuite 1.639 carte, come da elenco trasmesso dall’INPS.

Procedura prevista per la consegna delle Carte

L’INPS ha comunicato che entro il 18 luglio trasmetterà ai Comuni, attraverso il suo portale, le liste definitive dei beneficiari complete dei codici delle carte assegnate.

A partire dal 18 luglio i Comuni dovranno comunicare ai beneficiari i suddetti codici, fornendo anche le indicazioni per consentire loro di ritirare le carte direttamente presso gli Uffici di Poste Italiane.

Ulteriori informazioni sui beneficiari e sulle modalità di comunicazione dei codici verranno fornite attraverso questa pagina web del sito istituzionale dell’Ente.