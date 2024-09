Eboli, servizio assistenza specialistica: le attività inizieranno a breve. La rassicurazione arriva all’Azienda Speciale Sele Inclusione

Nelle ultime settimane diverse erano state le richieste pervenendo da alcuni genitori, riguardanti le preoccupazioni sull’avvio del Servizio di Assistenza Specialistica per gli alunni con disabilità nelle Scuole dell’obbligo.

Da quest’anno, demandate all’Azienda Speciale Sele Inclusione, per tutto il territorio che interessa gli 8 comuni dell’Ambito Territoriale S3 ex S5, è proprio da Assi che arrivano le rassicurazioni per le famiglie dei Comuni dell’Ambito circa l’avvio delle attività a breve.

L’Azienda ha intrapreso una ricognizione presso gli istituti scolastici dell’intero territorio finalizzata ad una precisa conoscenza del fabbisogno assistenziale degli alunni con disabilità, sia in termini numerici, che in termini di fabbisogno orario, in coerenza con le reali esigenze, per una quantificazione della spesa e razionalizzazione del servizio. La ricognizione è in fase di completamento.

Le dichiarazioni

«Sono stati predisposti tutti gli atti per l’espletamento di una nuova gara, poiché la precedente, che avrebbe dovuto assicurare il servizio fino al 31/12/2024, per un monte ore complessivo di 39.000, ha di fatto esaurito la disponibilità già nello scorso mese dimaggio, considerata la forte crescita del fabbisogno orario pro capite registrato proprio nel passato anno scolastico».

Si è reso necessario avviare un’azione di “riallineamento” della spesa, che oggi vede un’esigenza di 45.000 ore, per un importo complessivo di 900.000 euro, in una dimensione di sostenibilità, che vede il coinvolgimento di tutti i Comuni a causa della forte crescita della domanda socio-assistenziale da parte dei cittadini che si registra quotidianamente.

«L’Ambito, con Eboli Comune capofila, si trova a gestire un monte ore tra i più alti a livello regionale. A breve le procedure predisposte garantiranno il servizio su tutto il territorio dell’Ambito, applicando i necessari correttivi per assicurare continuità e sostenibilità di un servizio che noi stessi riteniamo fondamentale per la qualità di vita che abbiamo il dovere di assicurare».