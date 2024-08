Eboli, rubate griglie di ghisa dai tombini del parcheggio accanto alla stazione

Ancora un furto ad Eboli ma questa volta ad essere asportate dai soliti ignoti sono le griglie di ghisa dai tombini del parcheggio accanto alla stazione. Un episodio che ha indignato i residenti di via Perito e quanti ogni mattina usufruiscono dei parcheggi in zona per poi spostarsi in treno anche per lavoro.

Le griglie di ghisa asportate presumibilmente sono state anche già immesse sul mercato illegale dei materiali edili e probabilmente utilizzate come merce di scambio nel malaffare.

Indagini in corso

Appresa la notizia del furto la segnalazione è prontamente giunta alle forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini e dell’accaduto è stato anche informato il settore comunale preposto che con grande attenzione quotidiana presta servizio in città. Le griglie saranno rimesse in sicurezza in tempi celeri e l’area sarà nuovamente praticabile senza problemi.

Un episodio questo, però, che lascia ancora una volta sconcerto nella popolazione e che fa tornare attuale la questione legata al potenziamento dei controlli.

L’area interessata dall’ultimo furto in ordine di tempo, è imminente al centro, e frequentata quotidianamente da numerose persone. A quanto pare però la zona non è coperta dal sistema di video sorveglianza.