Eboli, furto in zona industriale: portati via un eurocargo, un gruppo elettrogeno e varia attrezzatura edile

Torna prepotente l’allarme sicurezza nella città di Eboli e tornano in azione i ladri che la notte scorsa hanno portato via dal capannone industriale di una accorsata azienda edile ebolitana un eurocargo, un gruppo elettrogeno grande e varia attrezzatura edile.

L’amara scoperta

Arrivati in azienda questa mattina per le normali attività di programmazione lavorativa i titolari della ditta hanno fatto l’amara scoperta. Allertate le forze dell’ordine e quantizzato il danno si è proceduto con le normali formalità di denuncia presso gli organi competenti.

Monta la protesta tra gli imprenditori della zona

Monta, intanto, la rabbia degli imprenditori vittime del furto che lamentano scarsa sicurezza anche in zona industriale. Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti la merce trafugata questa notte sarebbe stata intercettata alle prime luci dell’alba di oggi in località Campolongo. Indagano i carabinieri di via Carlo Alberto dalla Chiesa.