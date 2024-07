Eboli- Rotary Club di Eboli: concluso l’anno rotariano 2023/2024

L’architetto Francesca Spera ha all’attivo una serie di iniziative solidali uniche per organizzazione e per genere, conclude il suo anno di Presidenza del Rotary Club di Eboli con gratitudine e soddisfazione. Termina così per l’architetto Francesca Spera l’anno rotariano alla guida del club con una leadership illuminata, abbracciando il motto “Il Rotary delle Comunità” e portando avanti numerosi eventi dedicati alla beneficenza, all’arricchimento culturale e alla valorizzazione del territorio.

Il supporto dei membri del club

Significativo è stato l’impegno dai membri del club, in particolare dal segretario Marianna Ingenito e dal tesoriere Antonella Norma, l’architetto Spera ha potuto contare sul supporto fondamentale del Distretto 2101, del Governatore Ugo Olviero e dell’Assistente Pina Maiuri.

Gli altri progetti di rilievo

Tra i progetti di maggiore rilievo promossi da Francesca Spera, si evidenziano “rIsCATTo”, un’iniziativa rivolta ai detenuti, il convegno “Paesaggi e Musei” presso il Manes e “La Stanza dell’Ascolto” presso i Carabinieri di Eboli, oltre agli eventi benefici, molti a favore della Roberto Cuomo Onlus.

Con il termine del suo mandato, Francesca Spera si prepara al passaggio del collare presidenziale al futuro presidente Vincenzo Panico, previsto per metà luglio.