Muretto sfondato, giallo ad Eboli. Vigili del fuoco al lavoro, ricerche in corso

Sfondato il guardrail e il muretto di sostegno. “Qualcosa deve essere accaduto. Qualcosa deve essere voltato giù nel dirupo”. La segnalazione che è partita da alcuni residenti della zona collinare di Eboli all’indirizzo delle forze dell’ordine recita più o meno così. E quando i vigili urbani, i vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile si sono recati sul posto, in via Badia, la strada che passando davanti al convento dei Cappuccini arriva fino a Madonna del Carmine, sulla collina di Montedoro, la situazione è apparsa subito delicata.

Eboli: ricerche in corso in via Badia

Parapetto visibilmente distrutto e muretto di sostegno completamente sfondato. La vegetazione abbondante e le difficoltà a calarsi e sono risultate immediatamente difficili le operazioni di verifica e sopralluogo da parte dei caschi rossi del distaccamento di via San Giovanni.

Eppure quel guardrail divelto e il muretto di sostegno dietro di esso sfondato, non lascerebbero presagire nulla di buono.

A quanto pare qualcuno avrebbe addirittura avvertito un forte boato tra le 3.00 e le 4.00 della notte scorsa e a prima vista quei segni lasciati sul guardrail sembrerebbero essere di un chiaro impatto di un veicolo.

Al bordo della carreggiata, purtroppo, vi è un precipizio di oltre una cinquantina di metri avvolto tra vegetazione fitta e boscaglia.

I vigili del fuoco si sarebbero anche calati ad oltre venticinque metri ma non sarebbero riusciti ad andare oltre a causa proprio della fittissima vegetazione.

Si stanno organizzando ulteriori verifiche e nel pomeriggio si potrebbe alzare in volo un drone per continuare le ricerche che andranno avanti per tutta la giornata.