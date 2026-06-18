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Eboli, riqualificazione dell’Area P.I.P. Sud: finanziamento da 3,2 milioni di euro

a Regione Campania finanzia con 3,2 milioni la riqualificazione dell'Area P.I.P. Sud di Eboli. Nuova viabilità, parcheggi e sviluppo per le imprese

Antonio Elia
Area Pip

Un importante traguardo per il comune di Eboli e per il suo tessuto produttivo. La Regione Campania ha disposto l’ammissione provvisoria a finanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’Area P.I.P. Sud, per un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro finanziati con le risorse FSC 2021-2027 e 1,2 milioni di euro di cofinanziamento comunale.

L’intervento

L’intervento interesserà la riqualificazione della viabilità dell’area produttiva, con lavori su Via dei Maestri del Lavoro, sull’asse viario principale, sull’ampliamento del parcheggio e sul miglioramento dei collegamenti con Via Festola e con gli asci secondari. Un’opera strategica che renderà l’area industriale più moderna, funzionale e competitiva, offrendo alle imprese infrastrutture adeguate e nuove opportunità di sviluppo.

Un risultato che premia il lavoro di programmazione e di interlocuzione istituzionale portato avanti dall’Assessore alle Attività Produttive Enzo Consalvo, che ha seguito con determinazione tutte le fasi del percorso amministrativo.

Le dichiarazioni

«L’ammissione a finanziamento di questo intervento rappresenta un passo decisivo per il futuro dell’Area P.I.P. e dell’intero sistema produttivo cittadino. È un risultato costruito con impegno, programmazione e una costante interlocuzione con il settore “Lavori Pubblici”, guidato dall’ Ing. Giovanni Cannoniero, a cui vanno i personali ringraziamenti. Ringraziamenti che vanno anche al Consorzio A.S.I., guidato dall’ Avv. Antonio Visconti, con il quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. Investire nelle infrastrutture significa creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti, sostenere le imprese già presenti e favorire nuova occupazione. È un risultato costruito con impegno, programmazione e una costante interlocuzione con gli enti sovraordinati, che oggi consegna alla città una concreta opportunità di crescita», dichiara l’Assessore Enzo Consalvo.

Soddisfazione viene espressa anche dai consiglieri del Gruppo Eboli 3.0, Matteo Balestrieri, Marianna Villecco, Walter Gaeta, Cosimo Brenga:

«Questo finanziamento è la conferma che il lavoro serio, costante e la capacità di programmare producono risultati concreti. Eboli 3.0 ha sempre interpretato il proprio ruolo con senso di responsabilità, contribuendo con idee, competenze e impegno quotidiano alla crescita della città.

L’Assessore Enzo Consalvo rappresenta pienamente questo modo di amministrare e il traguardo raggiunto è motivo di orgoglio per tutto il nostro gruppo e, soprattutto per la città di Eboli. Negli anni abbiamo lavorato spesso lontano dai riflettori, ma con la consapevolezza che costruire il futuro di Eboli richiede visione, perseveranza e capacità di trasformare i progetti in opportunità. Questo finanziamento è una nuova, importante conferma del percorso che stiamo portando avanti per rendere Eboli sempre più moderna, attrattiva e competitiva.»

Un investimento strategico che rafforza il ruolo dell’Area P.I.P. quale motore dello sviluppo economico locale e conferma la capacità del Comune di Eboli di intercettare risorse importanti per realizzare interventi destinati a lasciare un segno concreto sul futuro della città.

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