Eboli: riprendono le escursioni a cura dell’Ermice APS. Visita all’Eremo di San Michele

Eremi e territori incontaminati. Riprendono le escursioni naturalistiche organizzate dall’Ermice APS, una associazione di promozione sociale che nasce e gravita attorno alla bellezza dell’oasi naturale dell’Ermice, a Eboli.

Una nuova e avventurosa escursione la prossima domenica 2 luglio, interesserà l’Eremo di San Michele

“La nostra associazione, da qualche mese, sta sondando il terreno per una serie di percorsi che ci porteranno alla scoperta di vari eremi presenti nelle vicinanze del nostro territorio”, dicono i volontari che non sono nuovi ad iniziative del genere e che hanno all’attivo l’organizzazione di altre visite paesaggistico naturalistiche.

L’escursione di domenica prossima sarà all’Eremo di San Michele, ubicato sul versante sud in una cavità naturale presso il Monte Nero a 1110 mt. s.l.m., al confine tra i territori di Campagna ed Oliveto Citra.

Si parte alle ore 08:30 dalla chiesa della Madonna di Avigliano di Campagna, e rientro previsto ore 17.00 circa.

I dettagli dell’escursione

Distanza da percorrere: c.a. 16 Km A/R, Classificazione sentiero: E = Escursionistico (in alcuni tratti la pendenza del percorso è particolarmente impegnativa, si consiglia la partecipazione alle sole persone sufficientemente preparate fisicamente)

Partenza dalla chiesa della Madonna di Avigliano di Campagna, seguirà un meraviglioso percorso immerso nella natura, fra passaggi scavati fra le montagne, torrenti dalle acque cristalline e alberi secolari. Una volta raggiunto l’eremo, dopo aver ammirato lo splendido panorama, segue pranzo all’interno dello stesso. Ritorno. Dopo pranzo riprenderemo il percorso per tornare al punto di partenza.

Le info utili

Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking

Abbigliamento consigliato:

calzini rinforzati in punta e sui talloni

guanti da lavoro (si trovano in ferramenta per pochi euro)

capi tecnici, indossati a strati

zainetto

cappello con visiera

bastoncini da trekking

L’escursione non è adatta a bambini sotto i 16 anni.