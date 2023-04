Ad Eboli torna “LiberiAMO la Marina”. Tre giorni di pulizie serrate e riqualificazione

Torna, per la seconda edizione, l’iniziativa del Comitato di quartiere Campolongo-Aversana “LiberiAMO la Marina”.

Il programma

Quest’anno ancora più ricca e con la partecipazione di numerose associazioni, oltre che con il Patrocinio del Comune di Eboli.

Saranno infatti tre i giorni che verranno dedicati alla pulizia della zona: domani, domenica 23, il 24 ed il 25 aprile.

La scelta della data e la concomitanza con la festa della Liberazione non è stata casuale: l’iniziativa, come suggerisce il titolo, intende liberare la marina di Eboli da ogni sorta di rifiuto che la deturpa e restituirne il godimento ai cittadini.

Pulizia e momenti conviviali

Alle operazioni di pulizia si accompagneranno anche momenti conviviali, un dibattito organizzato da Naturart sul corriere piccolo e sulla tartaruga caretta caretta, la presentazione dell’indagine Beach Litter a cura di Legambiente (entrambi gli eventi domenica 23 aprile il primo alle ore 10 e il secondo alle 11) una mostra fotografica organizzata dall’Ermice aps a cura del dott. Michele Biondi dedicata alla storia della Casina Rossa.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini. All’iniziativa aderiscono le associazioni L’Ermice APS, Forum dei Giovani, CUM Sele 2.0, Legambiente Silaris Eboli, Comitato di quartiere Campolongo Aversana, CRE.S.CE

Sinergia tra associazioni

Da anni ormai le associazioni ambientaliste e quelle culturali si danno appuntamento a Marina di Eboli per le giornate ecologiche.

Cambia il nome dell’appuntamento ma l’intento è lo stesso. Collaborare alla pulizia della fascia pinetata ed essere cittadini attivi.

Anche quest’anno aderisce all’iniziativa la Sarim la società che si occupa dell’igiene urbana.

Saranno distribuiti i kit per la pulizia

L’iniziativa, infatti, che si svolge con il patrocinio del Comune di Eboli punta sulla effettiva collaborazione della Sarim che fornirà guanti e sacchi per la raccolta dei materiali oltre ad ogni informazione utile rispetto alla corretta differenziazione dei rifiuti.

Il commento

“Un’occasione per sensibilizzare i cittadini a voler tenere pulito l’ambiente che ci circonda ed in particolar modo la fascia costiera che poi in estate diventa meta di turisti e vacanzieri”, fanno sapere da Sarim.