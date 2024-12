Eboli, rifiuti abbandonati: fioccano contravvenzioni

Continua sul territorio comunale ebolitano l’azione di repressione dei reati legati all’abbandono incondizionato dei rifiuti. E un nuovo blitz è stato messo a segno dagli agenti della Polizia Municipale coordinati dal capitano Mario Dura.

L’operazione

I caschi bianchi insieme agli ispettori ambientali e agli operatori della Sarim hanno passato al setaccio le zone collinari e sanzionato cinque famiglie di località Santa Croce. Le sanzioni per €200 sono state elevate per non aver conferito i rifiuti in maniera corretta.

Denunce e sequestri

A seguito di posti di controllo, invece, la Polizia Municipale ha emesso 12 sanzioni ai sensi del Codice della Strada per vari tipi di infrazione e due veicoli sono stato sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Proseguono su tutto il territorio i controlli per debellare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.