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Eboli revoca la concessione dell’area ex Pezzullo: fine di un’era

Il Comune di Eboli revoca la concessione per l'area ex Pezzullo alla società Eboli 2010. Ecco i dettagli del provvedimento e le conseguenze finanziarie

Di: Antonio Elia
Eboli, fabbrica Pezzullo

Il Comune di Eboli ha disposto la risoluzione del contratto di concessione per la riqualificazione dell’area ex Pezzullo. Il provvedimento, formalizzato con la Determinazione numero 1349 del 15 settembre 2026, chiude un percorso avviato nel 2011 con l’affidamento alla società Eboli 2010 s.r.l. della progettazione, costruzione e gestione dell’intervento.

Le motivazioni della decisione

Alla base della decisione vengono indicate gravi e persistenti inadempienze, tra cui la modifica della compagine societaria senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa, la mancata presentazione della nuova polizza fideiussoria e l’apertura, il 25 febbraio 2026, della liquidazione giudiziale della società da parte del Tribunale di Roma, senza esercizio provvisorio.

Azioni legali e recupero delle aree

Il Comune procederà all’escussione della cauzione definitiva di un milione duecentoquarantaseimilatrecentocinquanta euro, prestata con polizza Arca Assicurazioni, e chiederà alla Curatela la documentazione contabile e tecnica necessaria per quantificare i costi sostenuti. È prevista inoltre la riconsegna delle aree, con verbale di immissione in possesso e verifica dello stato dei luoghi.

Impatto sul bilancio dell’ente

L’atto, sostenuto dall’indirizzo del Commissario Prefettizio e dal parere favorevole dell’Avvocatura comunale, potrà produrre rilevanti effetti economico-finanziari sul bilancio dell’Ente. La determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 18 settembre al 3 ottobre 2026.

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