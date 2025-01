Eboli: raffiche di vento e disagi. Si schianta al suolo una lampada della pubblica illuminazione

È accaduto poco fa nella centralissima piazza Giovanni Paolo II ad Eboli, tra viale Amendola e via Buozzi. Le violente folate di vento che stanno spezzando a metà anche la Provincia di Salerno continuano a far registrare danni nella Città di Eboli.

Erano da poco transitate in zona alcune automobili quando il rumore assordante ha attirato l’attenzione dei passanti.

La caduta della lampada

Il vento forte ha causato la caduta della lampada e del contenitore di un palo della pubblica illuminazione che per fortuna non hanno fatto registrare danni a persone.

Inoltrata la segnalazione al comando di Polizia Municipale, la centrale operativa ha attivato gli agenti in servizio in zona che prontamente sono intervenuti per mettere in sicurezza il lampione e circoscrivere l’area in attesa del necessario intervento di manutenzione e del ripristino della lampada.