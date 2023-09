Eboli, questione sicurezza: interviene il Sindaco Mario Conte a 3 giorni dalla rissa in piazza Pezzullo

Non una nota stampa, non un intervento pubblico ma tre giorni dopo la violenta rissa che si è verificata sabato notte in Piazza Pezzullo il Sindaco di Eboli Mario Conte “ha deciso di parlare alla città attraverso i propri canali social”, così in calce ad una nota stampa diffusa da Palazzo di Città. In attesa della pubblicazione del video social del primo cittadino – al momento non ancora resa pubblica – l’ufficio stampa del Comune scrive in sintesi l’intervento del primo cittadino.

Le dichiarazioni del primo cittadino

«La rissa che si è verificata sabato notte è molto grave e va assolutamente condannata. Posso assicurare che ho puntualmente denunciato tutto ciò che si è verificato in questa Città. Ed abbiamo ricevuto risposte importanti con numerosi blitz che si sono verificati nei mesi scorsi. – ha proseguito il Sindaco – L’Amministrazione è presente e sta svolgendo il ruolo che le compete: abbiamo ottenuto il finanziamento di 180mila euro più 30mila dal bilancio comunale per il nuovo sistema di videosorveglianza, con 26 telecamere ad alta definizione che verranno istallate entro 60 giorni; abbiamo predisposto l’assunzione di ben 8 vigili urbani nel piano del fabbisogno del personale; abbiamo ottenuto dal Questore, dal Prefetto e dalla Procura della Repubblica che venga implementata la sorveglianza nella nostra Città.

Quindi, posso rassicurare i cittadini che le forze dell’ordine e l’Amministrazione hanno messo in campo e metteranno la massima attenzione alla sicurezza di Eboli». Ma la sicurezza si ottiene anche con la prevenzione e su questo tema prosegue l’intervento del Sindaco.

Le possibili soluzioni

«Anche per quanto riguarda i luoghi di aggregazione dei giovani, la nostra Amministrazione ha previsto l’impegno di una somma importante, 300mila euro, per la riqualificazione del C2O, affinché si possa realizzare lì un Centro Sociale in cui i nostri giovani possano svolgere attività culturali, artistiche e musicali in un luogo sicuro». «La nostra Amministrazione – conclude il Sindaco –ha fatto tanto in termini di sicurezza e farà ancora di più».