Eboli, progetto Acer: case di qualità, servizi, verde e attrezzature sportive. Ecco il progetto

Il progetto di ACER con un investimento di 9,5 milioni di euro è stato redatto dal Professor Architetto Riano in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Eboli.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di tre distinti fabbricati a consumo energetico zero per complessivi 56 alloggi ed un parco urbano dedicato allo sport e al tempo libero di 7mila mq. I fabbricati sono distanti tra di loro e con ingressi indipendenti per evitare la concentrazione. Sono inoltre previsti ampi spazi e locali che saranno destinati ad associazioni ed enti del terzo settore per attività sociali e culturali.

Sarà convocato uno specifico tavolo con ASSI e queste organizzazioni per fare rete ed approntare un piano di intervento sociale per il Rione Pescara Questo progetto si inserisce nel quadro di un ‘programma casa’ dell’Amministrazione Conte che non ha precedenti negli ultimi 30 anni, per dotare Eboli di oltre 100 nuovi alloggi, moderni e confortevoli, con consumi energetici ridottissimi.

«Tutta la città è già interessata da queste scelte, da Piazza Regione Campania (16 alloggi), alla SS. 19 (Casa cantoniera, 6 alloggi), a via Giarletta (24 alloggi), grazie al finanziamento PRUACS di circa 9milioni di euro acquisito nel 2010, bloccato e a rischio revoca che abbiamo ‘salvato’ e rilanciato – chiarisce l’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei –

Come si intuisce, non vi è una concentrazione di alloggi in un’unica zona della città, ma l’utilizzo ottimale di aree ed immobili pubblici, dismessi o abbandonati, in cui gli alloggi si inseriscono aumentando gli spazi e le funzioni urbane, non certo sottraendoli. Altre aree pubbliche, purtroppo, non sono ancora nella disponibilità dell’Ente, ma della società Eboli Patrimonio in liquidazione per debiti del passato.

Coerentemente con la nostra visione della città, il progetto ACER densifica il Rione Pescara di attrezzature e servizi e si collega alla nuova realizzazione del Polo per l’Infanzia, appaltato e già in costruzione per 2,7 milioni di euro, che ospiterà fino a 120 bambini dai 3 ai 5 anni, con ampi spazi all’aperto per la didattica outdoor e un piccolo teatro, e l’altro progetto di rigenerazione delle altre aree pubbliche del Rione Pescara e di due edifici ERP di esclusiva proprietà del nostro Comune che saranno interamente riqualificati. A breve avvieremo l’appalto di 4,1 milioni di euro di questo secondo progetto che prevede anche un parco urbano, un polmone verde di circa 4000mq».

Gli obiettivi

Nel complesso, con la manovra urbanistica messa in campo, l’Amministrazione dà finalmente risposte al disagio abitativo, si amplia l’offerta di attrezzature e servizi, diminuisce il consumo di suolo e ne aumenta la permeabilità.

«Il programma messo in campo – conclude Marisei – lo abbiamo presentato tempo fa in diversi incontri pubblici (con i cittadini del Rione Pescara e del Borgo), discusso in varie sedute di Commissione consiliare e, quello di ACER, approvato – in variante per gli standard – in Consiglio comunale in ben due pubbliche sedute».