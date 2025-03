Eboli, nonni vigili a lavoro: scuole più sicure

Ha avuto inizio ufficialmente il servizio di volontariato Nonni Vigili, davanti alle scuole della città di Eboli.

Un servizio importante di volontariato che garantisce presenza e ausilio di sicurezza, per la gioia dei bambini e dei genitori, che hanno trovato una figura familiare ad accoglierli all’ingresso ed uscita dalle scuole.

I nonni Vigili

I Nonni Vigili sono stati impiegati davanti alle scuole Gonzaga, Vincenzo Giudice, Giacinto Romano, Pietro da Eboli e Matteo Ripa.

Tra coloro che hanno inoltrato la domanda sono stati selezionati 10 volontari che hanno risposto al bando per il servizio “Nonni Vigili”.

Dopo un breve corso, teorico e pratico, tenuto dal Comandante Ten Col. Daniele De Sanctis, hanno finalmente iniziato ad operare attivamente, a tutela di studenti e famiglie.

Le dichiarazioni dell’assessore e del sindaco

«La funzione del Nonno vigile è legata alla Sicurezza ed al sociale – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza, Antonio Corsetto – Dopo una certa età è fondamentale l’impegno di persone che dopo la pensione vivono una sorta di pausa. Si tratta di una opportunità importante per la sicurezza e per l’impegno sociale che offre un’apertura a persone che possono diventare nuovamente utili per la società, fornendo il loro prezioso tempo libero per una collaborazione importante. Con il loro impiego sia il Comune che la società ne traggono beneficio».

L’assessorato in collaborazione con gli uffici sta valutando di allargare il servizio ad altri volontari, previa previsione finanziaria.

«Il progetto è stato reso possibile grazie all’apporto di tutto il Consiglio Comunale – dichiara il Sindaco Mario Conte – soddisfatto per la buona resa del servizio. Si tratta di un progetto importante che avevamo inserito nel nostro programma e che si è realizzato in maniera ottimale. Ringraziamo il Comandante De Sanctis che sta portando avanti tutte le linee programmatiche indicate da Consiglio ed Assessorato alla Polizia Municipale garantendo il successo per ogni sua azione».